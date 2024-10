Sconto del 50% sulla MIGLIORE soundbar Samsung: audio come al cinema

La Samsung Soundbar HW-Q800D/ZF è in super offerta su Amazon, disponibile a soli 399,99€ grazie a uno sconto del 50%. Se stai cercando un sistema audio di alta qualità per il tuo salotto, questa è l’occasione perfetta per fare un salto di qualità nella tua esperienza sonora domestica.

Con la Soundbar HW-Q800D, Samsung offre un’esperienza audio immersiva e potente che trasforma qualsiasi contenuto in una performance avvolgente.

Questa soundbar di punta è dotata di ben 11 speaker, inclusi due diffusori up-firing per una riproduzione tridimensionale e un subwoofer wireless per bassi profondi e vibranti.

Grazie al supporto di Wireless Dolby Atmos, il suono viaggia nello spazio a 360 gradi, creando una vera e propria esperienza surround senza la necessità di cavi sparsi per la stanza.

Il risultato è un audio dinamico e realistico che arricchisce ogni dettaglio, sia durante la visione di film che mentre si ascolta la musica.

L‘audio a 5.1.2 canali garantisce una distribuzione sonora estremamente dettagliata e una resa chiara delle diverse frequenze, perfetta per cogliere ogni sfumatura del suono. La Soundbar HW-Q800D si integra perfettamente con i TV Samsung grazie alla tecnologia Q-Symphony, che permette alla soundbar e agli altoparlanti del televisore di lavorare insieme per creare un suono armonioso e amplificato.

Ciliegina sulla torta: la soundbar dispone anche di Alexa e, dunque, può essere usata a tutti gli effetti come uno smart speaker, anche quando il televisore è spento. Non serve davvero aggiungere altro: a metà prezzo, questa è la soundbar da comprare assolutamente. Rimane poco tempo: acquistala subito a meno di 400€!