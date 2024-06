Sconto del -38% per il nuovissimo Final Fantasy VII Rebirth (PS5)!

Con il suo nome che già risuona nell’olimpo dei migliori RPG di questo 2024, Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo dell’iconica avventura targata Square Enix. Uscito a fine febbraio, vede già il suo prezzo crollare nell’edizione fisica PS5, arrivando a costare solo 49,98€ al posto degli originari 80,99€! Scopriamo tutti i dettagli di questo incredibile videogame.

Tutte le caratteristiche di Final Fantasy VII Rebirth

Questa rivisitazione del classico ti invita a seguire nuovamente le avventure di Cloud Strife e dei suoi compagni, mentre si addentrano nella missione di trovare Sephiroth, trovandosi a percorrere splendide e vaste regioni. Grazie a una varietà di mezzi di trasporto unici, potrai esplorare il mondo ricco di segreti e mini-giochi che ti terranno impegnato per ore.

I combattimenti di questo capitolo combinano sapientemente strategia e azione. Potrai collaborare con i tuoi compagni di squadra per creare potenti combo di squadra, rendendo ogni sfida è un’opportunità per mettere alla prova le tue abilità e sfruttare al massimo le capacità uniche di ciascun personaggio.

Questa avventura è pensata per tutti: sia per i fan di vecchia data della serie che per i nuovi giocatori. Final Fantasy VII Rebirth offre infatti una storia avvincente e indipendente rispetto all’originale, che ti catturerà dall’inizio alla fine. La trama è arricchita da personaggi iconici e new-entry, ognuno con una storia e abilità proprie, pronti a unirsi alla tua missione.

Infine, il titolo sfrutta appieno le potenzialità della PlayStation 5, presentando una grafica in altissima definizione che rende ogni scena incredibile da vedere e da giocare.

Vivi una nuova incredibile avventura con Final Fantasy VII Rebirth a un prezzo scontato del 38%: appena 49,98€!