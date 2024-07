Sconto del 13% sul DJI RS 2 Pro Combo: gira contenuti da PRO!

Gira tutti i tuoi contenuti al meglio senza scendere a compromessi in ambito qualità, con questo fantastico stabilizzatore! Il DJI RS 2 Pro Combo rappresenta l’eccellenza nella stabilizzazione delle immagini, ora disponibile con uno sconto del 13% a 546€ invece di 625€. Grazie all’algoritmo di stabilizzazione Titan, questo gimbal cattura immagini straordinariamente fluide, mentre la funzione SuperSmooth compensa i micromovimenti e migliora la coppia, stabilizzando perfino gli obiettivi con zoom fino a 100 mm. La struttura in fibra di carbonio monoscocca conferisce una resistenza incredibile e leggerezza, con uno stabilizzatore che pesa solo 1 kg ma può supportare carichi fino a 4,5 kg, offrendo il rapporto peso/carico più alto del settore.

Gira i tuoi contenuti al meglio con DJI RS 2 Pro Combo

Il touchscreen LCD a colori integrato consente di regolare rapidamente i parametri e utilizzare tutte le funzioni dell’app Ronin, inclusa la modalità ActiveTrack 3.0, direttamente dallo schermo, permettendoti di dare libero sfogo alla tua creatività. Questa caratteristica ti offre un controllo senza precedenti e una maggiore facilità d’uso durante le riprese, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e fluida.

Il sistema di messa a fuoco 3D del DJI RS 2 Pro Combo utilizza sensori ToF per misurare la distanza tra l’obiettivo e il soggetto, garantendo immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo sistema avanzato consente una messa a fuoco automatica rapida anche con obiettivi manuali ad apertura ampia, assicurando che ogni scatto sia perfetto. Con queste tecnologie all’avanguardia, il modello è progettato per soddisfare le esigenze dei videomaker professionisti, offrendo prestazioni superiori in un pacchetto leggero e robusto.

Non perdere l’opportunità di migliorare la qualità delle tue riprese con il DJI RS 2 Pro Combo, approfittando di questo sconto esclusivo del 13%. Sia che tu stia girando un film, un documentario o creando contenuti per i social media, questo gimbal ti offre la stabilità e la flessibilità necessarie per ottenere risultati eccezionali.