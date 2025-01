Sconto bomba di 58€ su Lenovo Tab M11 e oggi è tuo a soli 170€

Se è da un po’ che stai pensando di acquistare un tablet ma non hai ancora trovato l’offerta giusta che ti permetta di risparmiare senza prendere un pacco, allora dai un’occhiata a questa occasione speciale. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo Tab M11 a soli 170,98 euro, anziché 229 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato su Amazon ma è esattamente quello che vedi e lo puoi visualizzare tranquillamente sul sito ufficiale di Lenovo. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 58 euro sul totale. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lenovo Tab M11: a questo prezzo non c’è di meglio

Senza ombra di dubbio possiamo dire che se cerchi qualcosa di economico Lenovo Tab M11 in questo momento è imbattibile per il suo rapporto qualità prezzo. Si presenta con l’ottimo processore MediaTek Helio G88 e 4 GB di RAM che lo supportano, più il sistema operativo Android 13.

Gode di una memoria interna da 128 GB e possiede una spettacolare display LCD da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1200 p, luminosità di 400 nit e pannello IPS antiriflesso. Ha una straordinaria batteria da 7040 mAh in grado di durare per 10 ore di riproduzione video e si ricarica rapidamente. Possiede due fotocamere da 8 MP, anteriore posteriore e 4 altoparlanti con Dolby Atmos. Inoltre troverai inclusa una penna digitale molto sensibile che ti permetterà di scrivere e dare sfogo alla tua fantasia con il disegno.

Una grandissima promozione dunque, da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò prima che l’offerta finisca vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 a soli 170,98 euro, anziché 229 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.