Sconto 80% per una BESTIA di smartphone: 8/256GB, display 120Hz e 5000 mAh

Blackview Shark8 è lo smartphone di sostanza che non ti aspetti di poter acquistare a un prezzo così contenuto. Prestante e bello nel design, ti offre caratteristiche degne di nota come 8GB di RAM, un display con refresh rate da 120Hz e non solo. Grazie alla mega promozione Amazon del momento, puoi portarlo a casa risparmiando l’80% sul prezzo pieno! Infatti, puoi averlo a 149,99€ invece dei 749,99€ di listino. Per approfittarne, sufficiente seguire queste istruzioni:

copia fra gli appunti il codice ” ND2DEFCP “;

” ND2DEFCP “; attiva il coupon sconto in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di completare il tuo ordine, applica il codice copiato fra gli appunti.

In questo modo, ottieni il massimo dello sconto e ricevi il dispositivo a casa in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime! Sii veloce però: si tratta di una promozione a tempo limitato.

Dotato di un potente processore MediaTek Helio G99 e una generosa RAM da 8GB (espandibili virtualmente fino a 16GB), offre prestazioni fluide e una gestione multitasking senza problemi. Sia che tu stia giocando ai tuoi giochi preferiti, guardando video in streaming o utilizzando app di produttività, questo smartphone ti offrirà un’esperienza senza interruzioni.

Con una memoria interna da 256GB e la possibilità di espanderla fino a 1TB utilizzando una scheda microSD, avrai spazio per salvare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio di archiviazione.

Il display da 6.78 pollici FHD+ con un refresh rate di 120Hz ti permette di goderti immagini nitide, colori vibranti e una visualizzazione fluida. Che tu stia guardando film, giocando o navigando sul web, sarai catturato dalla qualità visiva eccezionale offerta da questo smartphone.

La fotocamera posteriore da 64MP+13MP cattura immagini nitide e dettagliate, consentendoti di scattare foto mozzafiato e registrare video in alta definizione. Con la fotocamera frontale, potrai scattare selfie impeccabili e partecipare a videochiamate chiare e nitide.

La batteria da 5000 mAh ti garantirà un’ampia autonomia, consentendoti di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida da 33W ti permetterà di riportare rapidamente la batteria al massimo della carica.

Con funzionalità come NFC, Face ID e lettore di impronte digitali, offre opzioni di sicurezza avanzate per proteggere i tuoi dati e consentirti di sbloccare il telefono in modo rapido e sicuro. Inoltre, supporta la tecnologia OTG, che ti permette di connettere dispositivi esterni come penne USB e tastiere.

Supporta la modalità Dual SIM, consentendoti di gestire facilmente due numeri di telefono contemporaneamente. Inoltre, offre connettività 4G, Wi-Fi, Bluetooth e GPS, che ti permettono di rimanere sempre connesso e di navigare in modo rapido e affidabile.

Progettato per resistere alle situazioni più impegnative. Con una struttura robusta e una protezione IP68/IP69K, questo dispositivo è resistente all’acqua, alla polvere e agli urti. Puoi portarlo ovunque, senza preoccuparti dei danni.

Approfitta adesso di questo ottimo affare e porta a casa lo smartphone Blackview Shark8 con lo sconto dell’80% da Amazon, seguendo queste semplici istruzioni:

copia fra gli appunti il codice ” ND2DEFCP “;

” ND2DEFCP “; attiva il coupon sconto in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di completare il tuo ordine, applica il codice copiato fra gli appunti.

Lo porti a casa a 149,99€ e le spedizioni sono veloci e gratuite, per gli abbonati ai servizi Prime.