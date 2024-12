Sconto di 78€ per l'aspirapolvere senza fili Electrolux (Black Fiday)

Hai deciso di acquistare una scopa elettrica che abbia un’aspirazione potente per raccogliere tutto lo sporco in una sola passata, nonché maneggevole, con diversi accessori e che non costi troppo? Non ti preoccupare non sei troppo esigente. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’aspirapolvere senza fili Electrolux a soli 99,99 euro, anziché 178,08 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Dunque grazie a un ribasso del 21% già applicato con il Black Friday, più un ulteriore sconto di 40 euro da applicare con il coupon, avrai un risparmio totale di circa 78 euro. Chiaramente un’offerta non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Aspirapolvere senza fili Electrolux: qualità prezzo WoW

Il rapporto qualità prezzo dell’aspirapolvere senza fili Electrolux è davvero impareggiabile, difficilmente oggi potrai trovare di meglio. Offre un’aspirazione potente che ti consentirà di raccogliere fino al 99% di polvere su qualsiasi superficie senza lasciare nulla in giro. Proprio a questo riguardo troverai in confezione diversi accessori che ti permetteranno di aspirare su tappeti, moquette, divani, sedili dell’auto e tanto altro.

Ha un design maneggevole ed è molto leggero. Gode di un contenitore della polvere da 0,5 litri che quindi potrai usare per diverse sessioni di pulizia e che potrai staccare facilmente per svuotarlo in modo igienico senza sporcarti. E poi gode di una super batteria in grado di durare fino a 40 minuti con una ricarica completa ed è anche notevolmente silenzioso.

Fai alla svelta, prima che il Black Friday finisca e con lui anche tutti gli sconti. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Electrolux a soli 99,99 euro, anziché 178,08 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.