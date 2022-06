Sconto 60% su questo smartwatch: assistente personale AVANZATO a 19€

Uno smartwatch con display da 1,7″, quindi di dimensioni decisamente generose. Un wearable pienissimo di funzioni dedicate a sport e salute. Oltre a 24 tipologie specifiche di workout, hai anche a disposizione funzionalità per il controllo della pressione sanguigna, del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue. Ancora, è un eccellente assistente personale, che ti consente di gestire rapidamente notifiche, avvisi, promemoria, chiamate in arrivo e non solo. Infatti, puoi contare su feature aggiuntive come il promemoria per la sedentarietà, la sveglia, il cronometro, il controllo della musica e persino lo scatto di fotografie a distanza, come un vero e proprio otturatore digitale.

Ecco, tutte queste caratteristiche, racchiuse in un wearable bello ed elegante esteticamente, oltre che particolarmente personalizzabile grazie a diversi quadranti, che renderanno unico lo schermo.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 49,98€ su Amazon, ma la cosa interessante è che ho scovato uno sconto del 60%, che ti permette di portarlo a casa a 19,99€ appena. Dovrai essere super veloce per approfittarne però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente smartwatch a prezzo ridicolo su Amazon

Con un investimento minimo, metti al polso un prodotto elegante e interessante sotto il punto di vista estetico, che è pronto a diventare il tuo personalissimo assistente digitale. Ricco di funzionalità, ti tornerà utile in ogni momento della giornata, praticamente.

Gestisci rapidamente le notifiche, tieni sotto controllo il conto dei passi e delle calorie bruciate durante la giornata, sfrutti le feature aggiuntive. Non solo: mentre ti alleni, puoi fare affidamento sui 24 workout specifici per monitorare in modo dettagliato le tue performance.

Per finire, impossibile non porre l’accento sulla ricca dotazione di feature dedicate alla salute. Insomma, uno smartwatch bello e completo, con ampio display da 1,7″ e uno sconto da capogiro adesso: spunta il coupon in pagina e risparmia il 60% adesso su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.