Sconto 50% per questo ECCELLENTE portatile: Chromebook ASUS a 189€

Meno di 200€ per un PC portatile leggero, con eccellente autonomia energetica, performante e versatile? Caratteristiche che solo un Chromebook può offrirti in questa fascia di prezzo. Non tutti però, di modelli ce ne sono moltissimi ed è facile trovarne di pessima qualità.

Quando però, a ottime caratteristiche tecniche, si aggiunge una promozione Amazon spettacolare, allora l’affare è servito. Questo modello di ASUS è dotato di pannello da 14″ con risoluzione FHD e tutte le prestazioni che ti servono per ottenere il massimo a scuola o a lavoro. Con un risparmio del 50%, valido ancora per poco, puoi portarlo a casa a 189€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Chromebook ASUS in sconto del 50% su Amazon

Il display è uno dei suoi punti di forza principali, indubbiamente. Uo schermo da 14″ con risoluzione FHD e cornici sottili, così da garantirti minimo ingombro e un design moderno. Super leggero, il peso complessivo è di appena 1,5KG: è un prodotto pensato per accompagnarti durante tutta la Giornata, garantendoti massima possibilità di utilizzo in mobilità. A sottolineare questa vocazione, un’autonomia energetica pazzesca, che arriva fino a 12 ore.

Dotato di chip Intel Celeron n4120, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di storage, a permetterti di ottenere il massimo ci pensa l’eccellente sistema operativo Chrome OS. Il migliore OS per lavorare in mobilità, sfruttando la connessione a Internet: editare documenti, guardare video, fare videochiamate, gestire documenti in cloud e non solo. Scegli fra migliaia di applicazioni quelle che ti servono di più, le trovi tutte sullo Store ufficiale. Un potenziale immenso, garantito da estrema fluidità: provare per credere.

Quanto alla connettività, questo gioiellino si collega a Internet tramite WiFi dual band e non manca di offrirti il Bluetooth, una porta USB C “full function”, che puoi utilizzare come meglio credi, e diversi ingressi USB A.

Non perdere l’occasione di portare a casa una macchina eccezionale, risparmiando il 50% su Amazon. Completa l’ordine al volo per avere questo Chromebook ASUS a 189€ appena, godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.