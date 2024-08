Sconto 50%: motosega a 34,99€ con 2 batterie, custodia e accessori (Amazon)

Queste spettacolare motosega è la soluzione ideale per tutti i tuoi lavori di giardinaggio e potatura. Compatta ed ergonomica, ti permetterà di affrontare con facilità e sicurezza anche i compiti più impegnativi, dal taglio di rami e siepi alla rimozione di alberi caduti.

Con lo sconto Amazon del 50%, puoi portarla a casa a 34,99€. Un prezzo incredibile, disponibile solo per pochissimo tempo ancora. Attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se le scorte non sono già finite. Fai in fretta però: la disponibilità è limitatissima.

Dotata di un potente motore da 550 Watt, ti offre prestazioni eccezionali nonostante le sue dimensioni ridotte. Grazie all’alimentazione a batteria, puoi lavorare senza fastidiosi cavi che intralciano i movimenti, garantendoti la massima libertà di movimento. Le due batterie ricaricabili da 2000 mAh incluse ti assicurano un’autonomia di 50-80 minuti, più che sufficiente per portare a termine anche i lavori più impegnativi.

Particolarmente apprezzabili sono i molteplici sistemi di sicurezza incorporati in questo modello. Il pulsante di blocco impedisce l’avvio accidentale dell’utensile, mentre il paraspruzzi e gli occhiali di protezione in dotazione ti salvaguardano da eventuali proiezioni di trucioli o detriti durante l’utilizzo. Inoltre, i guanti antiscivolo in dotazione ti garantiranno una presa salda e sicura sull’impugnatura.

Grazie al peso contenuto di soli 2,77 kg, è molto maneggevole e facile da utilizzare anche per le persone meno esperte. La catena di guida da 6 pollici, temprata in profondità, assicura un taglio rapido e regolare anche su tronchi di diametro fino a circa 15 centimetri. Basteranno solo 8-15 secondi per completare un taglio, rendendola perfetta sia per lavori domestici che professionali.

L’accessoristica inclusa nel pacchetto è davvero completa: oltre alle due batterie e al caricabatterie, troverai una seconda catena di ricambio, un cacciavite, un paio di guanti, un set di occhiali protettivi e persino una pratica custodia per riporre e trasportare in sicurezza la tua motosega.

Grazie alla sua affidabilità e alle numerose funzionalità di sicurezza, rappresenta la scelta ideale per chiunque abbia la necessità di effettuare lavori di giardinaggio e manutenzione del verde in tutta tranquillità. Sia che tu sia un appassionato di fai da te o un professionista del settore, ti stupirà per la sua potenza, praticità e semplicità d’uso.

Approfitta ora di questa occasione Amazon a tempo limitato: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per averla a 34,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Non perdere tempo prezioso però: la disponibilità è super limitata.