SCONTO di 39€ per il MITICO mouse wireless Logitech MX Anywhere 3S

Se vuoi un mouse wireless senza fare sacrifici, che sia ergonomico e leggero, con un sensore preciso e tanti tasti che puoi anche personalizzare, allora non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Anywhere 3S a soli 64,99 euro, invece che 103,99 euro.

Con questo sconto del 38% il prezzo scende di nuovo al minimo storico e puoi risparmiare la bellezza di 39 euro sul totale. Con questo mouse senza fili ogni cosa che dovrai fare al computer sarà più veloce e meno faticosa. Lo potrai usare per tantissimi ore con una sola ricarica ed è compatibile con tutti i sistemi operativi.

Logitech MX Anywhere 3S al prezzo più basso

Con questo ritorno al prezzo più basso il mouse wireless Logitech MX Anywhere 3S è da prendere al volo. Come ti dicevo gode di un’impugnatura maneggevole che ti permette di usarlo per tantissimi ore senza fare fatica. Possiede un sensore DPI da 8K e scorre praticamente su qualsiasi superficie.

Lo puoi collegare simultaneamente fino a 3 device in modalità Bluetooth e usarlo su più sistemi operativi come Windows, macOS, Chrome OS e Linux. Ovviamente potrai usare anche il suo ricevitore USB per una connessione ancora più rapida e senza lag. Potrai personalizzare i pulsanti con il software dedicato e goderti la mega batteria che dura fino a 70 giorni con una sola ricarica.

Insomma una vera forza che oggi potrai avere a un prezzo molto più basso, il più basso di sempre. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Logitech MX Anywhere 3S a soli 64,99 euro, invece che 103,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.