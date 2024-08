Sconto del 30% per questo Power Bank da 26800mAh con 4 uscite (19€)

Quando sei fuori casa e quindi non puoi ricaricare i tuoi dispositivi come smartphone o cuffiette Bluetooth allora ti serve assolutamente un caricabatterie portatile. Questo che ti sto segnalando ha un prezzo davvero eccezionale. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank a soli 19,85 euro, invece che 28,39 euro.

Grazie a questo sconto del 30% potrai portarti a casa un gadget eccezionale a un prezzo ridicolo. Grazie le sue dimensioni esigue e le sue 4 uscite potrai averlo sempre con te e ricaricare tantissimi dispositivi contemporaneamente. La ricarica è rapida e la capacità della batteria enorme.

Power Bank compatto e potente a prezzo mini

Con questo Power Bank potrai ricaricare tutti dispositivi che desideri in pochissimo tempo. È dotato di una ricarica PD QC3.0 da 22,5 W e riesce quindi a ripristinare la batteria del tuo smartphone fino al 60% in soli 30 minuti. Grazie alla sua capacità da 26.800 mAh potrai ricaricare più di 5 volte uno smartphone e più di 3 volte un tablet.

È dotato di 4 uscite USB che ti consentiranno di ricaricare fino 4 dispositivi contemporaneamente risparmiando tempo e caricando tutto in fretta. Possiede un piccolo display che ti permette di vedere la batteria residua per sapere quando lo devi ricaricare.

A questo prezzo è uno dei migliori affari del giorno, quindi non perderlo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 19,85 euro, invece che 28,39 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.