Sconti primavera Amazon: Xbox Series S Ricondizionata ad un SUPER PREZZO (-75€)

Vuoi entrare nella nuova generazione dei videogiochi senza spendere una fortuna? approfitta di questa offerta imperdibile per gli sconti di primavera di Amazon: la Xbox Series S ricondizionata è disponibile su Amazon a soli 224 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino di 299 euro.

La Xbox Series S ricondizionata è una console che è stata sottoposta ad un rigoroso processo di certificazione effettuato da tecnici specializzati Amazon, che hanno lavorato per verificare il corretto funzionamento e ispezionato l’interno per garantire la qualità dell’hardware e dell’estetica. La console è coperta da garanzia e ha le stesse prestazioni e funzionalità della versione nuova.

Xbox Series S Ricondizionata: un affare da non perdere

Xbox Series S è la console Xbox più compatta e leggera di sempre, 100% digitale, che ti permette di giocare ai titoli in formato digitale e di accedere a un vasto catalogo di giochi con il servizio Xbox Game Pass. La console offre una grafica incredibile, con il supporto ai 120 FPS e al ray tracing, e un’esperienza di gioco coinvolgente.

Nella confezione sono presenti la console, un controller wireless per Xbox, un cavo HDMI, un cavo di alimentazione e 2 batterie AA. Tutto quello che serve dunque per iniziare, in una scatola apposita disegnata appositamente per questa versione.

Non perdere allora questa occasione: la Xbox Series S ricondizionata è su Amazon a 224 euro. Un prezzo incredibile per entrare nella nuova generazione di videogiochi senza spendere una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.