Sconti fino al 30% per viaggiare sui treni Italo: nuovo codice promo

Sei pronto a viaggiare risparmiando… ancora? ITALO ha lanciato la nuova promozione settimanale: sconti dal 20% al 30% sui biglietti Alta Velocità acquistati entro le 19 del 10 febbraio. Così potrai viaggiare tra il 24 febbraio e l’11 maggio con un importante sconto e a prezzi vantaggiosi, semplicemente inserendo il codice promo. Ecco come fare.

Inserisci il codice, ottieni lo sconto

Come ottenere lo sconto Italo e viaggiare su tutti i treni Alta Velocità della rete risparmiando? Basta inserire il codice promo “MUSICA” al momento dell’acquisto. L’offerta è valida per viaggi in ambiente Smart e Prima Business, in tariffa Low Cost. Tuttavia, è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con altre offerte.

Sono disponibili 550 mila posti a prezzo scontato, quindi è meglio acquistare subito prima che finiscano! Puoi approfittare della promozione sia per i viaggi su treni ITALO AV sia per le combinazioni ITALO AV + ITABUS, la convenzione che ti permette di raggiungere a bordo bus le zone fuori portata ferroviaria.

La promozione è valida per tutte le destinazioni che fanno parte della rete ITALO. Approfittane entro le 19 del 10 febbraio, anche online: ti basta inserire il codice promo “MUSICA” per ricevere subito fino al 30% di sconto sul tuo prossimo viaggio, che dovrà necessariamente essere effettuato tra il 24 febbraio e l’11 maggio. Perfetto per organizzare con anticipo una gita fuori porta, ad esempio.