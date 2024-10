Sconti fino al 50% (ancora per poco): lista delle migliori 6 tastiere di oggi

Devi acquistare una tastiera per il tuo computer ma non sai quale scegliere? Allora goditi la nostra lista delle migliori 6 tastiere a prezzi super vantaggiosi. Potrai ottenere sconti fino al 50% ma devi fare in fretta perché scadranno a breve. Ricordati anche che, grazie ai servizi Prime, riceverai la tua tastiera direttamente a casa in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Dunque se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Lista delle migliori 6 tastiere a prezzi folli

Se vuoi spendere veramente pochissimo allora puoi acquistare Trust Lyra, una tastiera Bluetooth compatta e multidispositivo che puoi collegare a PC, Mac, tablet e iPad. È tua a soli 21,99 euro, con lo sconto del 37%.

Se preferisci un design full size, sempre senza spendere troppo, allora devi assolutamente avere la tastiera wireless HP 230 a soli 29,99 euro. Gode anche del tastierino numerico ed è compatibile con Windows e MacOs. Ha un design elegante con un profilo basso e due batterie AAA che durano per 16 mesi.

Lo scopo principale per cui acquisti una tastiera è il gaming? Allora corri ad acquistare subito Logitech G G413 TKL SE ora a soli 48,29 euro, invece che 84,99 euro. Questa è la versione compatta con il cavo. Possiede tasti meccanici senza input lag, retroilluminazione intelligente e compatibile con Windows e MacOS.

Torniamo su una super compatta dal design bizzarro e sicuramente non convenzionale. Stiamo parlando della mitica Logitech POP Keys, una tastiera wireless con tasti emoji personalizzabili e connettività Bluetooth e USB multidispositivo. Oggi con lo sconto del 50% te la porti a casa a soli 59,55 euro.

Salendo di prezzo e ovviamente anche di qualità puoi mettere nel tuo carrello ASUS ROG Falchion Ace a soli 89,99 euro, con lo sconto del 40%. Anche in questo caso troviamo un design compatto con retroilluminazione RGB che puoi personalizzare e feedback tattile pazzesco per non perdere un colpo.

Concludiamo con un’altra tastiera da gaming dal design full size, ovvero Corsair K60, oggi nella versione cablata tua a soli 90 euro, anziché 149,99 euro. Spettacolare design con telaio in alluminio, profilo bassissimo e retroilluminazione RGB a zone che puoi decidere come vuoi.

Come ti dicevo queste promozioni scadranno in pochissimo tempo per cui approfittane per avere una delle migliori 6 tastiere a prezzi vantaggiosi. E avvaliti della consegna veloce e gratuita con Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.