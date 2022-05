Scommetti che un supporto PC così NON l'hai mai visto? 5€ su Amazon

Questo particolarissimo supporto per PC a forma di paio di occhiali non solo è incredibilmente particolare nel design, ma ti offre anche un sacco di vantaggi. Infatti, permette una corretta posizione mentre scrivi, ma non solo: è studiato per permettere al portatile di dissipare il calore in modo corretto, anche durante lunghe sessioni di lavoro.

Sai qual è il bello? Lo prendi a 5€ circa appena da Amazon: scegli se lo vuoi di colore argento oppure nero e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma sono certa che durerà pochissimo.

Supporto PC particolarissimo: prezzo Amazon pazzesco

Siamo onesti: esteticamente è bellissimo. Addirittura, quando non lo usi lo richiudi proprio come un vero e proprio paio di occhiali ed occupa pochissimo spazio.

All’occorrenza però, lo apri ed è perfetto per sorreggere PC portatili, tablet e non solo. Minimo ingombro, quindi, e massima resa all’occorrenza.

Un gadget utile, da regalare o regalarti, che a questo prezzo è assolutamente da Avere. Non perdere l’occasione di portare a casa questo ottimo supporto PC a 5€ circa appena da Amazon. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, offerte dai servizi Prime.