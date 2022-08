Schermo AMOLED, funzioni avanzate: Amazfit GTS 2 MINI a prezzo REGALO

Appena uscito sul mercato, Amazfit GTS 2 Mini è senza ombra di dubbio lo smartwatch a cui puntare. Completo di tutto e di più, è un prodotto che ti regala tutto ciò di cui sei in cerca senza scendere a compromessi.

Oltre a questo, conserva un prezzo veramente accessibile e con il coupon che spunti su Amazon? Ancora più economico. In questo momento hai l’occasione di pagarlo appena 74,90€. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account arriva a casa in quattro e quattr’otto.

Amazfit GTS 2 Mini, uno smartwatch completo di tutto e di più

Disponibile in colorazione nera, lo abbini con tutto e sta bene sia su polso maschile che femminile. L’attenzione viene attirata subito da display ultra ampio con schermo AMOLED. In poche parole, i colori brillano di luce propria e leggere ciò che appare scritto è talmente evidente che ti basterà sempre un’occhiata per sapere ciò che accade.

Completo di sensori di ultima generazione, essendo appena arrivato sul mercato è un vero gioiellino. Conta che hai 68 modalità sportive su cui fare affidamento mentre ti alleni ma non solo. Tieni sotto controllo la salute con indicatori sul cuore, sui livelli di ossigeno e persino sullo stress.

Ancora tutto questo non ti basta? Non fare a meno di sfruttare il GPS integrato per tracciamenti accurati. Ovviamente è anche impermeabili fino a 50 metri di profondità per non privarti di niente e di nulla.

Ci sono notifiche smart, Amazon Alexa integrata, batteria che dura fino a due settimane e tanto, tanto, tanto altro ancora. Praticamente hai un assistente vero e proprio al polso, cosa potresti desiderare di più?

Non aspettare un secondo in più perchè perdi un’occasione. Spunta il coupon su Amazon e acquista il tuo nuovissimo Amazfit GTS 2 Mini a soli 74,90€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account e senza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.