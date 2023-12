Scheda madre ASUS Prime: MEGA sconto del 28% su Amazon

La scheda madre ASUS Prime B760-PLUS si presenta come una scelta eccellente per gli appassionati di PC e gli utenti avanzati che cercano prestazioni elevate e affidabilità. Attualmente, su Amazon, puoi approfittare di uno sconto imperdibile del 28%, rendendo questo acquisto ancora più allettante, specialmente in vista delle festività natalizie. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo incredibile di soli 152,41 euro.

Scheda madre ASUS Prime: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Dotata del socket Intel LGA 1700, la B760-PLUS è pronta a supportare i più recenti processori Intel di 13a e 12a generazione. La sua connettività ultraveloce è un punto forte, con PCIe 5.0, tre slot PCIe 4.0 M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e supporto frontale per USB 3.2 Gen 1 Type-C e Thunderbolt USB4. Questa scheda madre è progettata per garantire trasferimenti dati rapidi e stabili, ideali per i carichi di lavoro più impegnativi.

Il raffreddamento completo è un altro aspetto distintivo della B760-PLUS, con dissipatori VRM, dissipatore M.2, dissipatore PCH e header per ventole ibride. La tecnologia di raffreddamento avanzata, insieme a Fan Xpert 2+, assicura che il sistema rimanga efficiente anche sotto stress prolungato.

Per quanto riguarda la memoria, la tecnologia esclusiva ASUS Enhanced Memory Profile II e ASUS OptiMem II ottimizza le prestazioni della RAM, garantendo una gestione della memoria superiore. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata dagli utenti che vogliono sfruttare appieno la potenza della propria configurazione.

Infine, l’illuminazione Aura Sync RGB aggiunge un tocco di stile personalizzato al tuo sistema. Con Header Addressable Gen 2 a bordo e header Aura RGB per strisce LED RGB, puoi sincronizzare facilmente gli effetti luminosi con l’hardware compatibile con Aura Sync, creando così un ambiente visivo accattivante.

In conclusione, se stai cercando una scheda madre affidabile, potente e ricca di funzionalità, non perdere l’occasione di acquistare l’ASUS Prime B760-PLUS con uno sconto del 28% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 152,41 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.