Scegli SumUp: costi fissi azzerati e commissioni transazione bassissime

Ormai acquistare con carta è all’ordine del giorno. Se ancora non ti sei aggiornato, è bene che dai un’occhiata a questo articolo. Forse hai una piccola attività e finora hai pensato che attivarsi per accettare pagamenti con carta sarebbe stato troppo dispendioso economicamente e poco vantaggioso per i guadagni. Molto probabilmente però non conosci ancora SumUp.

Questo sistema stupirà tutti i tuoi clienti. Oltre a essere un metodo facile e veloce, non sei obbligato nemmeno a rilasciare la ricevuta in maniera cartacea. Il tuo cliente la riceverà tramite email o SMS. Comodo vero? Ma questo non è ancora niente.

Con SumUp non dovrai sostenere alcun costo fisso di gestione e le commissioni sulle transazioni sono davvero basse. Ottieni subito questo servizio e scegli quale dispositivo è più adatto a te e alle esigenze dei tuoi clienti. Dovrai solo pagare il costo una tantum del POS e una piccola percentuale sulle transazioni.

SumUp: la rivoluzione dei pagamenti digitali è arrivata

Non perdere altro tempo e stupisci i tuoi clienti con una delle alternative più intelligenti per i pagamenti digitali. SumUp offre un sistema completo e vantaggioso per non rifiutare chi vuole pagare con carta e non vuoi stipulare contratti con aziende importanti e, in certi casi, troppo costosi.

Se invece hai già un sistema simile, valuta SumUp perché è particolarmente conveniente, per tre motivi principali. Primo, nessun costo fisso. Potrai dimenticare costi fissi mensili o contratti vincolanti. Paghi solo per quello che usi.

Secondo, questo sistema è flessibile perché compatibile con tutte le carte di debito, di credito e metodi di pagamento contactless. Terzo, l’iscrizione è veloce e 100% online. Collegati al sito di SumUp e scegli il prodotto più adatto a te, ti ci vorranno solo 5 minuti e non dovrai compilare alcun documento.

Semplice e trasparente, SumUp ti costa solo una commissione bassa dell’1,95% per transazione. Allora, cosa stai aspettando? Cambia la tua vita e migliora l’esperienza di acquisto dei tuoi clienti. Entra anche tu nel mondo del pagamento digitale economico e vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.