Scegli Conto Key: per te depositi vincolati fino al 4,75%

Se stai cercando un modo intelligente per far fruttare i tuoi risparmi, Banca Progetto ha la soluzione perfetta per te: Conto Key, un conto corrente remunerato a canone zero che offre una serie di vantaggi unici per gestire al meglio le tue finanze personali.

Grazie a Conto Key, dimentichi i fastidi dei canoni mensili. Puoi attivare il conto corrente gratuitamente e fino al 31 marzo 2024 beneficerai di un tasso promozionale del 2,5%. Semplice, trasparente e conveniente: questo conto è progettato per adattarsi a ogni stile di vita finanziario.

Tutte le opzioni per vincolare i tuoi depositi

Vuoi far crescere i tuoi risparmi? Con Conto Key, hai la possibilità di vincolare i tuoi depositi da 6 a 60 mesi, con tassi che variano dal 3% al 4,75%. Scegli la durata e il tasso che meglio si adattano alle tue esigenze finanziarie. La giacenza minima è di soli 5.000 euro.

Banca Progetto è una realtà solida che aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: i tuoi risparmi sono coperti fino a 100.000 euro. Con Conto Progetto, il tuo conto deposito completamente gratuito e senza alcuna durata predefinita, avrai sempre la piena disponibilità delle tue somme entro 32 giorni, senza perdere nemmeno un euro di interessi.

Conto Key ti offre non solo un conto corrente remunerato, ma anche una carta di debito internazionale Mastercard gratuita. Usala per le tue spese quotidiane, bonifici SEPA e istantanei, addebiti ricorrenti SDD, tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Questo conto corrente è disponibile per tutte le persone maggiorenni con residenza italiana. È possibile aprirlo anche in modalità cointestata per un massimo di due persone fisiche, rendendolo ideale per coppie o famiglie che desiderano gestire con facilità le proprie finanze. Aprire Conto Key è rapido e conveniente. Puoi farlo comodamente online, tenendo a portata di mano il tuo documento di identità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, e un numero di cellulare con un indirizzo e-mail.

Ricorda: se apri un Conto Key entro il 30 novembre 2023, beneficerai di un tasso promozionale del 2,5% fino al 31 marzo 2024 e del 2% almeno fino al 31 dicembre 2024. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per ottimizzare i tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.