Scarpe Superga 2750: tanti colori e misure a soli 31€ su eBay

Scarpe Superga 2750: caratteristiche principali

Disinvolta e senza tempo ma nuova ogni stagione. La classica Superga 2750 è un’icona del lifestyle italiano, un vero oggetto di design creato nel 1925 quando il giovane imprenditore torinese Walter Martiny sperimentò per la moglie il primo prototipo di scarpa da tennis con suola in gomma. Da allora, in quasi 100 anni, questa sneaker autentica è stata una tela bianca su cui stilisti e artisti di tutto il mondo hanno potuto esprimere la loro creatività scrivendo insieme a Superga un pezzo di storia della moda e del design. Il processo produttivo e i materiali che compongono questo articolo sono 100% vegan friendly e cruelty-free.

L’interno della scarpa risulta sfoderato e traspirante, ciò contribuisce a renderla comoda e facile da utilizzare in qualsiasi occasione. Inoltre, il logo è stampato sia sul retro sia sul sottopiede. Caratterizzate da occhielli in alluminio con il logo inciso e la chiusura con lacci in cotone. Un’ottima caratteristica delle Superga è proprio la suola di gomma naturale vulcanizzata, questa particolare lavorazione impedisce alla gomma della scarpa di cambiare forma ed eventualmente sciogliersi con il calore del sole o dell’asfalto.

