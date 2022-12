Scarpe sempre sporche d'inverno? GENIALATA Philips a 12€ (sconto 57%)

Mantenere le scarpe pulite può essere un serio problema d’inverno. Acqua, fango e sporcizia di ogni genere compie letteralmente attentati quotidiani alle tue calzature, soprattutto se super delicate. Pulirle, senza gli strumenti giusti, è spesso complicato. Per fortuna, esistono genialate come questa di Philips che ti permettono di effettuare un’accurata pulizia in pochi minuti e con risultati eccezionali.

Complice un goloso sconto Amazon a tempo limitato, puoi risparmiare il 57% e portarlo a casa a 12,99€ appena. Un prodotto di ottima qualità che arriva a casa con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Da Philips, la genialata per pulire le scarpe

Super semplice da usare, basta montare la spazzola più corretta (ne hai ben 3in dotazione) per il tipo di calzatura che desideri pulire, aggiungere eventualmente un prodotto apposito e accendere l’accessorio. In pochissimo tempo, potrai completare l’operazione con eccezionali risultati.

La qualità di questo gadget geniale la garantisce un brand premium come Philips, al prezzo super compatto ci pensa Amazon invece. Approfittando delle offerte di Natale, puoi risparmiare il 57% e portare a casa questo spettacolare dispositivo per portare a nuovo le tue scarpe a 12,99€ appena. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

