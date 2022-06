Scarica 25 giochi gratis per PC ADESSO con Amazon Prime Day 2022

Amazon Prime Day 2022 si terrà il prossimo 12 e 13 luglio, ma nel frattempo è già partita l’iniziativa che permette di scaricare 25 giochi gratis per PC senza alcun costo aggiuntivo. Tutto quello che devi fare è semplicemente essere abbonato ad Amazon Prime e, se non lo hai mai avuto, puoi sfruttare il mese di prova gratis per usufruire di tutti vantaggi previsti con l’abbonamento.

A partire da oggi fino a mercoledì 13 luglio è possibile dunque scaricare gratis questi fantastici 25 giochi indipendenti per PC. Ti sveliamo adesso la lista completa e come fare.

Amazon Prime Day 2022: scarica SUBITO questi 25 giochi gratis per PC

L’elenco completo dei titoli disponibili è la seguente:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Cloud & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year – 10 Pack

Rain World

Road Trip – 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon Slay the Dance Floor

Per scegliere i tuoi preferiti, oppure se vuoi provarli tutti, ti basta procedere come segue:

Collegati alla pagina ufficiale di Prime Gaming Se non l’hai fatto effettua l’accesso con il tuo account Amazon Prime e, se non sei abbonato, sfrutta la prova gratuita di 30 giorni Sotto ogni gioco che vuoi scaricare clicca su “Riscatta gioco” e segui le istruzioni

Da quel momento in poi, i titoli selezionati faranno parte per sempre della tua libreria senza le necessità di essere legati ad un abbonamento. Il 12 e il 13 luglio, infine, si aggiungeranno i seguenti giochi:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

