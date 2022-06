Anticipo Amazon Prime Day 2022: 5 smartphone WOW ora a meno di 300€

Perché sia tempo di Amazon Prime Day 2022 serve ancora qualche giorno. L’evento è previsto per i prossimi 12 e 13 luglio, ma sulla piattaforma c’è già aria di sconti. Le prime occasioni anticipate iniziano a fioccare ed è un peccato perdere la possibilità di risparmiare un bel po’ su un ottimo smartphone come quelli che ho scovato a meno di 300€, grazie alle promozioni attualmente in corso.

Scegli il modello che preferisci e non preoccuparti del resto. Se sei abbonato ai servizi Prime non solo approfitti del prezzo più basso, ma godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon Prime Day 2022 in anticipo: 5 smartphone a meno di 300€

Una breve carrellata di dispositivi, tutti di ottima qualità e con caratteristiche che permettono di classificarli come dispositivi medio di gamma premium. Eccoli tutti.

HONOR X7 a 199,90€ nell’edizione con 4GB di RAM e 128GB di storage interno. Potente processore, ampio display con refresh rate da 90Hz ed enorme batteria da 5000 mAh. A meno di 200€ è uno dei dispositivi più interessanti (e belli esteticamente) del momento.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 249,90€ invece di 309,51€. Uno smartphone potente, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 732G, con ampio display AMOLED dotato di refresh rate da 120Hz. Enorme batteria da 5020 mAh e supporto alla ricarica super rapida. Potenza e prestazioni a prezzo decisamente contenuto.

Samsung Galaxy A52 a 250,81€ invece di 379,90€. Si tratta dell’edizione con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione: elevate prestazioni e nessuna ansia di rimanere a corto di memoria. Lo smartphone ideale per chi, conoscendo poco il mercato, preferisce scegliere un brand del quale ha piena percezione. Ampio schermo AMOLED, ottimo comparto fotografico e prestazioni che non lasciano spazio all’insoddisfazione.

realme GT Master Edition 5G a 259€ invece di 349€. Uno smartphone che addirittura ti permette di approfittare della connettività ultra veloce grazie anche alla presenza del processore Snapdragon 778, affiancato da 6GB di RAm e 128GB di spazio di archiviazione. Enorme batteria, ampio display AMOLED con refresh rate da 120Hz e buona comparto fotografico. Un medio di gamma che si avvicina alla fascia top.

OPPO Reno7 a 279,99 invece di 329,99€. Il più recente di tutti i modelli presenti in questa classifica. Uno smartphone esteticamente dotato di appeal elegante e design pulito. Ampio display con refresh rate da 90Hz, ottima batteria da 4500 mAh con ricarica rapida e non solo. A disposizione hai ben 8GB di RAM, affiancati ai 128GB di spazio di archiviazione. Sul posteriore, un ottimo comparto fotografico composto da tre sensori e con il principale da 64MP.

Come vedi, non serve aspettare l’Amazon Prime Day 2022 per comprare il tuo nuovo smartphone, risparmiando. Approfittando degli sconti del momento, puoi fare un ottimo affare a portare a casa device di gran qualità a meno di 300€. Inoltre, per gli abbonati ai servizi Prime le spedizioni sono anche super rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.