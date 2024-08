Scanner da parete 4-in-1: SUPER SCONTO LAMPO di Amazon (-14%)

Ti presentiamo un prodotto molto utile per i lavori in casa e non solo: uno scanner da parete che ti permette di localizzare con facilità chiodi, viti, barre d’acciaio, travi di legno e cavi elettrici, riducendo il rischio di danneggiare parti nascoste e di facilitare le tue operazioni. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 29,15 euro invece di 33,99, con spedizione Prime e consegna addirittura in giornata.

Scanner da parete 4-in-1: come funziona

Lo scanner è dotato di un ampio display LCD pensato per facilitare la lettura dei risultati, con informazioni chiare sulla distanza dall’oggetto rilevato, la modalità di scansione attiva, la profondità di rilevamento e lo stato della batteria. Potrai vedere a colpo d’occhio tutti i dettagli necessari per un lavoro preciso e senza intoppi.

La funzione di autocalibrazione lo rende semplice e immediato da utilizzare: basta infatti premere un pulsante per iniziare la tua rilevazione con la giusta calibrazione. La progettazione ergonomica, poi, assicura una presa comoda rendendo il lavoro semplice anche nelle condizioni più difficili.

La gomma sul retro protegge le pareti da eventuali graffi, mentre le funzioni di allarme sonoro e indicatore luminoso forniscono ulteriori avvisi, permettendoti di sapere esattamente quando sei sopra un oggetto rilevato.

Un oggetto indispensabile per i lavori casalinghi che oggi puoi acquistare in sconto a soli 29,15 euro: non fartelo scappare.