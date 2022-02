Scalda il tuo cuore e non solo con questa genialata (non te l'aspetti)

Tipo freddoloso? So bene cosa si prova a vivere costantemente con i pentolini di acqua sul fuoco per fare la borsa dell'acqua calda.Nel letto, sul divano, alla scrivania, tra il pantalone del pigiama e la maglia della salute perché non sia mai sennò. Togli dal fuoco e metti sul fuoco. Una cantilena che va avanti da anni che ormai Karate Kid dovrebbe fare il remake della famosa scena cambiando un paio di cose. Per fortuna ho trovato una carineria troppo assoluta che solo a guardarla mi fa commuovere.

Un peluche. Che si scalda. Nel Microonde. Un minuto e rimane caldo tutta la notte. Lo abbracci piangendo sul cuscino tanto ti fa tenerezza e non torni più indietro. Non ti preoccupare, non lo maltratti se lo metti a scaldare, è fatto appositamente. In promozione su Amazon lo paghi soltanto 21,59€ ma cosa vuoi più dalla vita? È a forma di pinguino, ora si che ti puoi sciogliere come un iceberg.

Le spedizioni sono totalmente gratuite e veloci con Prime.

Pinguino peluche che ti tiene caldo tutto il tempo

Questi peluche sono una vera genialata, sono creati appositamente per trattenere il calore grazie a uno strato interno che in un solo minuto, si scalda e rilascia pian piano tutto il tepore. Tu non devi far altro che metterli nel microonde per un solo minuto e poi la magia avviene.

Morbidissimi e totalmente sicuri, sono prodotti in Francia nel pieno delle norme per la salute quindi non contengono alcunché di tossico. In più partecipano a un'iniziativa splendida: per ogni pezzo venduto, viene piantato un albero.

Cosa aspetti allora? Rendi il tuo cuore più dolce con questo peluche Pinguino che ti scalda alla perfezione, in promozione lo paghi soltanto 21,59€ e le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.