Nonostante l'emergenza sia passata, abbassare l'attenzione non è una mossa giusta. Per questo essere pronti a ogni evenienza è essenziale e come farlo se non acquistando un ottimo saturimetro?

Saturimetro: come si usa, a cosa serve, perché è indispensabile

La pandemia che stiamo vivendo ci ha insegnato che oltre ai termometri è importante avere anche un saturimetro in casa. Questo di Liorque è super economico grazie alla promozione e svolge il suo lavoro nei migliori dei modi.

In grado di farti sapere i livelli di ossigeno all'interno del sangue, ti può fornire una risposta celere su un eventuale dubbio ma soprattutto aiutarti ad affrontare anche sintomi dettati dall'ansia. Per utilizzarlo non devi che accenderlo, infilarlo sul dito come se fosse una molletta e aspettare il risultato in qualche secondo. Ovviamente ricordati di essere rilassato e soprattutto seduto mentre fai tutto ciò.

Ha un display abbastanza grande su cui leggi il responso in modo agevolato. In più il LED rosso ti permette di avere un'ottima visione anche al buio.

Come si alimenta? Si infilano dentro due batterie AAA con cui puoi misurare i livelli ossigeno fino a 600 volte per il massimo del comfort.

