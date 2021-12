Saturimetro quasi gratis su Amazon: bastano 6€ per la tua serenità

Un saturimetro da dito per non agitarsi a ogni malanno di stagione. Con i contagi in aumento, è normale stare più attenti a qualsiasi raffreddore. Per una veloce autodiagnosi casalinga, non solo è bene fare affidamento su un test rapido antigenico (ormai rarissimi da trovare online, ma qualcosa c'è ancora su Amazon). Infatti, anche un pulsossimetro può tornare molto utile. Questo modello che ho scovato in sconto lo prendi a prezzo ridicolo: bastano 6€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Saturimetro: la tranquillità costa 6€ su Amazon

Uno strumento super semplice da usare, che ti permette di controllare in appena 8 secondi il livello di ossigeno presente nel sangue, così da sapere subito se è tutto in ordine o se è necessario approfondire il valore rilevato.

Un prodotto che, in questo periodo di malanni di stagione, può aiutare a non farsi prendere dall'ansia nel caso di uno starnuto in più o di qualche linea di febbre. Naturalmente, qualsiasi strumento di autodiagnosi non sostituisce un parere medico, ma certamente è utilissimo per farsi un'idea. Il modello che ho scovato in sconto misura anche il battito cardiaco e mostra tutti i dati su un pratico display OLED retroilluminato.

Il mio consiglio è di approfittarne subito e comprare un saturimetro a prezzo bassissimo su Amazon. Lo porti a casa a 6€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.