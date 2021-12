Tamponi rapidi nasali: i MIGLIORI tornano su Amazon (4,50€)

I tamponi rapidi nasali antigenici, perfetti per il controllo in tempo reale della positività eventuale al COVID 19, tornano su Amazon a sorpresa. Infatti, solo qualche giorno fa, le scorte sono andate rapidamente esaurite ovunque. Adesso hai la possibilità di recuperare, portando a casa a prezzo bassissimo quelli del miglior brand (Boson). La scorta con 20 test rapidi la prendi a 89,95€: ogni unità costa appena 4,50€, convenienza senza pari. Le spedizioni, da venditore terzo, sono assolutamente gratuite e garantite in pochi giorni.

Tamponi rapidi nasali: su Amazon costano meno

Quelli nasali, per forza di cose, sono i più affidabili fra i test che si possono fare in casa. Super semplici da usare, so bene di cosa parlo perché li ho acquistati in previsione delle feste e ne ho fatti un paio di controllo. Nella scatola c'è tutto l'occorrente per eseguire i 20 controlli in totale autonomia: tamponcino per il naso, soluzione fisiologica, piastra per il test e boccetta con contagocce integrato.

Persino io, che ho la fobia di qualsiasi cosa abbia a che fare con “pratiche mediche” non ho avuto difficoltà a procedere in totale autonomia. Zero dolore, solo un po' di solletico al naso, al momento del prelievo delle mucose: basta un gesto delicato per farlo.

Adesso, i test rapidi da poter fare in casa, sono ormai rarissimi perché acquistati in massa. Complicato anche l'acquisto online. Per questo, il mio consiglio, è approfittare adesso della disponibilità su Amazon dei tamponi rapidi nasali antigenici di Boson. La scorta da 20 pezzi puoi averla a 89,95€: completa rapidamente l'ordine e ogni unità ti costerà appena 4,50€. Spedizioni rapide gratis, da venditore terzo. Sii rapido: sono certa che finiranno rapidamente.