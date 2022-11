Saturimetro Bluetooth: si collega allo smartphone senza DUBBI (-47%)

Tieni sotto controllo la tua salute in qualsiasi momento e comodamente a casa con questo Saturimetro Bluetooth a lettura istantanea di Beurer. Una garanzia da avere in casa soprattutto perché lo colleghi allo smartphone e non perdi mai di vista una rilevazione.

Tieni sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue con questo saturimetro Bluetooth

Per via del COVID19 ormai abbiamo iniziato a conoscere un altro strumento indispensabile per controllare da casa la nostra salute. Adesso puoi acquistare il tuo Saturimetro Bluetooth a lettura istantanea di Beurer in modo da poter controllare in qualsiasi momento non solo il livello di ossigeno nel sangue ma anche la frequenza cardiaca. In questo modo non dovrai recarti dal medico o in farmacia per il controllo di questi e potrai fare il tutto comodamente a casa.

Per utilizzarlo basteranno due batterie in formato AAA che sono già incluse nell’acquisto insieme a una pratica borsina per portare il tuo dispositivo ovunque possa servirti.

Sarà super facile da capire e da usare: basterà infatti inserire il dito e premere il tasto di accensione per poter avviare la misurazione ed è fatta, ricordati solo di non avere dello smalto sulle unghie per avere una misurazione veritiera. Potrai collegarlo anche al tuo smartphone tramite l’applicazione “Beurer HealthManager” e accoppiarlo tramite il Bluetooth, in questo modo potrai memorizzare fino a 100 misurazioni in modo da avere uno storico sulla tua salute.

