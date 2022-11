Sarà OnePlus la prima azienda a svelare un flagship con Snapdragon 8 Gen 2?

Con grande stupore e sorpresa da parte di tutti, apprendiamo adesso che OnePlus 11 sarà uno dei primi device a presentare l’inedita piattaforma appena svelata da Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Andiamo con ordine.

OnePlus 11 5G: le presunte caratteristiche tecniche

In primo luogo dobbiamo dirvi che poche ore or sono, Qualcomm ha tolto i veli al nuovo chipset di punta. Si chiama Snapdragon 8 Gen 2 ed è appena stato rilasciato sul mercato. Lo vedremo a breve nei primi top di gamma Android del 2023. È l’erede dello Snapdragon 8 Gen e non della generazione 8+ vista in estate (quella era solo una leggera variante del primo). Ad oggi, il chipmaker ha già rivelato un elenco di costruttori che userà questo SoC e fra questi nomi leggiamo anche che OnePlus sarà uno dei primi brand a rilasciare un flagship con tale chip.

Nel poster promozionale emerso in rete, il colosso di Pete Lau ha riferito che l’ammiraglia OnePlus 11 sarà uno dei primi telefoni (se non il primo) a disporre del SoC Snapdragon 8 Gen 2. Fra le altre cose, l’azienda svelerà anche la prima piattaforma di tracking ottico mobile.

In passato abbiamo visto già il prototipo del top di gamma in questione; parliamo del device con nome in codice OnePlus 11-PBH110. Dal moniker scopriamo che il dispositivo presenterà uno schermo curvo LTPO da 6,7 pollici con foro al centro. Ci sarà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W. Posteriormente troveremo tre camere da 50, 48 e 32 Megapixel, probabilmente sviluppate insieme ad Hasselblad.

Fra le altre cose, dobbiamo dirvi che lo Snapdragon 8 Gen 2 presenta un grande core principale Cortex-X3 con frequenza da 3,2 Ghz, quattro core da 2,8 GHz e tre a 2,0 GHz. La CPU è più veloce e più efficiente e questo dovrebbe tradursi in una maggiore gestione dei consumi energetici.

