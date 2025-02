Sanremo 2025: come vedere la seconda serata in streaming dall'estero

Mancano poche ore alla seconda serata della 75a edizione del Festival di Sanremo 2025. Se sei in viaggio all’estero e non vuoi perderla dovrai affidarti a una buona soluzione VPN in grado di aggirare qualsiasi blocco regionale imposto dalla piattaforma Rai Play. In questi casi, è consigliata NordVPN. Grazie ai suoi server hai sempre un alleato per accedere senza limitazioni e censure ai contenuti dall’estero.

Dovrai solo installare la sua app multi-device sul dispositivo dal quale seguirai la trasmissione in streaming. L’applicazione è compatibile anche con smart TV e chiavette. Una volta installata effettua l’accesso con i dati forniti durante l’acquisto del piano in abbonamento. Poi accedi ai server e seleziona un server italiano, ottimizzato per lo streaming.

Una volta effettuati questi passaggi, apri subito all’app Rai Play ed effettua l’accesso. Prima però è consigliato cancellare i dati dell’applicazione dalle impostazioni dell’app stessa o del dispositivo. In questo modo, grazie a NordVPN, potrai seguire la seconda serata di Sanremo 2025 in streaming dall’estero.

Sanremo 2025: le novità della seconda serata

Ecco la scaletta ufficiale della seconda serata con i 15 cantanti in gara e le 4 Nuove Proposte, in ordine di uscita.

Alex Wyse Vs Vale LP e Lil Jolie

Maria Tomba Vs Settembre

Damiano David

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Serena Brancale – “Anema e core”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Bresh – “La tana del granchio”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Giorgia – “La cura per me”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

Tanti ospiti e co-conduttori di eccezione accompagneranno Carlo Conti nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. I tre co-conduttori saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Tra gli ospiti ci saranno Damiano David, Carolina Kostner, Vittoria Puccini, Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi oltre al cast del film Follemente e della fiction Belcanto.