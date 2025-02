Sanremo 2025: come vedere le Cover della 4a serata live streaming dall'estero

La 75a edizione del Festival di Sanremo 2025 è già arrivata alla sua quarta serata, quella dedicata alle Cover, e domani staremo già assistendo alla finale. Se il tempo vola, lo spazio anche e quando ci si trova in viaggio all’estero l’accesso ai contenuti live streaming italiani diventa impossibile a causa dei cosiddetti blocchi regionali. L’unica soluzione valida ed efficace è NordVPN, la VPN in grado di aggirare qualsiasi censura.

Affinché NordVPN funzioni a questo scopo è necessario selezionare un server italiano prima di accedere all’app Rai Play per seguire la diretta della serata. NordVPN offre oltre 3700 server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo, così da assicurare un’efficienza senza paragoni né rivali. Insomma, un’occasione particolarmente vantaggiosa che include anche privacy e sicurezza online.

Sanremo 2025: non perdere la serata delle Cover questa sera

Ecco in ordine alfabetico gli artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston.

Achille Lauro con Elodie A mano a mano di Riccardo Cocciante – Folle città di Loredana Bertè

Giorgia con Annalisa Skyfall di Adele

Rkomi con Francesca Michielin La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini

Tony Effe e Noemi Tutto il resto è noia di Franco Califano

Bresh con Cristiano De Andrè Crêuza de mä di Fabrizio De Andrè

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia L’anno che verrà di Lucio Dalla

Clara con Il Volo The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira L’estate sta finendo di Righeira

Fedez con Marco Masini Bella stronza di Marco Masini

Francesco Gabbani con Tricarico Io sono Francesco di Tricarico

Gaia con Toquinho La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

Irama con Arisa Say something di A Great Big World, Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale Che cosa c’è di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno

Marcella Bella con Twin Violins L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per caso Quando di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga Angelo di Francesco Renga

Olly con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band Il pescatore di Fabrizio De Andrè

Rocco Hunt con Clementino Yes, I know my way di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

Sarah Toscano con Ofenbach Be mine di Ofenbach

Serena Brancale con Alessandra Amoroso If I ain’t got you di Alicia Keys

Shablo con Neffa Aspettando il sole di Neffa

Simone Cristicchi con Amara La cura di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga Un tempo piccolo di Franco Califano