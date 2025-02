Sanremo 2025: gli artisti più ascoltati in streaming

Il Festival di Sanremo 2025 è terminato con la vittoria, più o meno accettata dal pubblico, di Olly. Nonostante il palco dell’Ariston abbia già spento le luci da qualche giorno, si continua a parlare di questo evento fondamentale per la canzone italiana nel mondo. Una delle cartine tornasole sono le piattaforme di streaming musicale.

Dopo il Festival, quali sono gli artisti in gara più ascoltati in streaming? Tutti hanno goduto di un aumento degli ascoltatori mensili dal pre Festival di Sanremo 2025 al post. Tutti superano il milione di ascoltatori tranne Marcella Bella che comunque è molto vicina. Dei 29 concorrenti che hanno partecipato alla 75a edizione del Festival, ecco come è composta attualmente la classifica ascoltatori in streaming:

Tony Effe : 5.080.771 Rose Villain : 4.790.957 Fedez : 4.374.516 Olly : 4.349.280 Elodie : 4.163.469 Giorgia : 4.070.641 Bresh : 3.760.536 Achille Lauro : 3.656.101 Rocco Hunt : 3.377.868 Rkomi : 3.372.617 Irama : 3.081.599 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento : 2.865.918 The Kolors : 2.849.329 Gaia : 2.679.650 Coma_Cose : 2.645.381 Noemi : 2.33.3840 Clara : 2.227.614 Francesca Michielin : 2.088.186 Brunori Sas : 1.978.978 Francesco Gabbani : 1.961.142 Lucio Corsi : 1.754.304 Modà : 1.677.306 Simone Cristicchi : 1.645.403 Willie Peyote : 1.593.714 Sarah Toscano : 1.250.285 Massimo Ranieri : 1.216.955 Joan Thiele : 1.176.565 Serena Brancale : 1.106.311 Marcella Bella : 980.241

Sanremo 2025: la classifica di Spotify

Spotify ha riscritto la classifica di Sanremo 2025, con alcune sorprendenti scoperte. Gli ascoltatori che utilizzano questa piattaforma confermano “l’amore” per Olly che rimane al primo posto delle top ten più ascoltate post festival. Invece, al secondo posto arriva Fedez che è tra gli artisti quello che ne ha beneficiato maggiormente. Ecco la classifica:

Olly “Balorda nostalgia” Fedez “Battito” Giorgia “La cura per me” Achille Lauro “Incoscienti Giovani” Tony Effe “Damme ‘na mano” Rose Villain “Fuorilegge” Lucio Corsi “Volevo essere un duro” Bresh “La tana del granchio” Elodie “Dimenticarsi alle 7” Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento “La mia parola”

Su Spotify la playlist più ascoltata, per due anni consecutivi, è Sanremo 2025. Si tratta della prima, come riferisce l’azienda di streaming musicale, per numero di ascolti e ascoltatori in tutto il mondo e per la durata dell’intero Festival. Inoltre, i brani in gara hanno contato circa 130 milioni di ascolti, registrando così un aumento del +11% rispetto allo scorso anno.