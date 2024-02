Sanremo 2024: il trucco per vedere la prima serata dall'estero

Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte. Oggi inizierà con la prima serata. Se sei in viaggio fuori dall’Italia o vivi all’estero esiste un trucco per vederla in diretta streaming ovunque tu sia. Scarica NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie alla sua app multi-device puoi utilizzarla con tutti i sistemi operativi e anche smart TV. In questo modo vedi il Festival della Canzone Italiana comodamente seduto sul divano.

In questo momento NordVPN è in offerta speciale a un prezzo spettacolare. Attiva il piano a 3,79 euro al mese, rispetto alla promozione già attiva di 3,99 euro al mese. Infatti il prezzo di listino è di 8,29 euro al mese. Questo super sconto è bloccato per 24 mesi e se attivi subito l’offerta ottieni anche altri 3 mesi extra gratis.

Grazie a NordVPN e ai suoi oltre 5900 server di proprietà posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, puoi cambiare la posizione virtuale del tuo dispositivo quando vuoi e dove vuoi. In modo semplice e veloce, ti basta solo entrare nell’app alla sezione dedicata ai server e selezionare un server italiano tra quelli disponibili. Tutti sono rigorosamente aggiornati per aggirare qualsiasi censura o blocco regionale di piattaforme streaming. Dopodiché puoi accedere a Rai Play e iniziare a guardare la prima serata del Festival di Sanremo 2024.

Sanremo 2024: goditi la prima serata e scopri cantanti e ospiti

Guarda la prima serata del Festival di Sanremo 2024 anche dall’estero. Devi solo installare NordVPN sui tuoi dispositivi e smart TV. In questo modo Rai Play vedrà che tu ti stai collegando dall’Italia anche se in realtà ti trovi in tutt’altro posto nel mondo. Questa edizione non puoi perderla perché i cantanti in gara sono molto interessanti così come gli ospiti. Vediamo allora con l’elenco dei titoli con il relativo cantante che si esibirà:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo Punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Berté – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr.Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Anche quest’anno Amadeus sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024. Insieme a lui ogni sera ci sarà un co-conduttore differente. Vediamo insieme il calendario ufficiale delle serate:

Martedì 6 febbraio

Marco Mengoni

Marco Mengoni Mercoledì 7 febbraio

Giorgia

Giorgia Giovedì 8 febbraio

Teresa Mannino

Teresa Mannino Venerdì 9 febbraio

Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini Sabato 10 febbraio Finale

Fiorello

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.