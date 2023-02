Sanremo 2023: usare le canzoni come password non è una buona idea

Ieri sera è iniziato il Festival di Sanremo 2023 e già sono state presentate diverse canzoni, alcune davvero bellissime ed emozionanti. L’errore più comune è che ti venga in mente la brillante idea di utilizzarne qualcuna come password. Questa è una decisione molto pericolosa. In pratica, secondo gli esperti in cybersecurity, non è una buona idea.

Perché è così sbagliato utilizzare il titolo delle canzoni che più ci piacciono come password? Lo ha spiegato molto bene Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia presso NordVPN, che ha evidenziato tutti i rischi che questa pratica molto discutibile comporta alla nostra privacy:

Queste password possono essere decifrate quasi all’istante: è questo il problema principale. Nonostante sia bello supportare il proprio artista preferito e la sua canzone, non è consigliabile estendere quel supporto alle password, poiché questo potrebbe compromettere seriamente la sicurezza dell’account.

Anche se non supporti, per esempio, Marco Mengoni, ma ti chiami comunque Marco – è comunque consigliabile non utilizzare il tuo nome come password, dal momento che gli hacker potrebbero decifrarla in dieci secondi.

In questo momento potresti essere confuso e chiederti quali password allora sono sicure e quindi scegliere per proteggere i tuoi account. Fortunatamente hai la possibilità di ricevere un aiuto potente e sicuro. NordPass è ciò che ti serve. Sarà questa app – disponibile per tutti i dispositivi – a creare password sicure e inviolabili per te e a conservarle in uno spazio crittografato.

Sanremo 2023: evita le canzoni come password e proteggi i tuoi account

Se non è consigliato utilizzare i titoli delle canzoni di Sanremo 2023 e di tante altre come password, è altrettanto utile vedere quali sono alcuni passaggi necessari per proteggere adeguatamente i propri account. NordVPN ne ha stilati 3 a beneficio degli utenti:

aggiornare tutte le password e utilizzarne di univoche e complesse per salvaguardare i propri account. Impiegare un generatore di password per assicurarsi che siano impossibili da indovinare; utilizzare un password manager. Si tratta di uno strumento perfetto sia per generare che per memorizzare le password. La maggior parte ha anche funzioni utili come il Data Breach Scanner, che aiuta a scoprire se qualcuno dei propri account è stato compromesso; se possibile, utilizzare l’autenticazione a due fattori. Che si tratti di un’app, di dati biometrici o di una chiave di sicurezza hardware, gli account saranno più al sicuro aggiungendo un ulteriore livello di protezione.

Sicuramente un ausilio importante per proteggersi dalle minacce online e dagli occhi indiscreti, come tracker, hacker e malware, è quello di attivare una buona VPN sui propri dispositivi. Grazie a NordVPN ne puoi proteggere fino a 7 contemporaneamente ottenendo una connessione completamente anonima per la navigazione online.

Inoltre, è indispensabile affidarsi a un generatore di password anche detto Password Manager perché in grado di proteggerle e di riempire i campi dove sono richieste per l’accesso automaticamente e in modo sicuro. Il migliore in questo campo è NordPass.

