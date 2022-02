Sanremo 2022: dove vedere la replica delle puntate?

Prende ufficialmente il via la 72° edizione del Festival di Sanremo, condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus: ormai certa anche la presenza di Fiorello. Non tutti però riusciranno a seguire il programma in diretta TV o in streaming: niente paura, vi spieghiamo dove e come guardare le repliche delle puntate.

Dove posso rivedere le puntate di Sanremo?

Considerando gli orari spesso proibitivi delle serate del Festival, capita che in molti decidano di terminare la visione a metà puntata. Altri, come detto, potrebbero invece essere del tutto impossibilitati a seguire la trasmissione.

La domanda che in molti si fanno è: dove rivedere le esibizioni di Sanremo? Basta collegarsi al sito Raiplay.it che, oltre a permettere di seguire la diretta streaming di Sanremo 2022, metterà a disposizione la replica di ogni singola puntata.

Coloro che dall'esterno non riuscissero ad accedere al sito web della Rai potrebbero trovare un valido aiuto in NordVPN, la cui offerta è disponibile a questo indirizzo.

Scaletta della prima serata di Sanremo 2022

Il Festival della Canzone Italiana andrà in onda fino a sabato 5 febbraio, quando finalmente conosceremo il nome del vincitore. Di seguito troverete l'elenco dei cantanti che, invece, si esibiranno nel corso della prima puntata in onda questa sera:

Achille Lauro e Harlem Gospel Choir – “Domenica”

Yuman – “Ora e qui”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Ana Mena – “Duecentomila ore “

Rkomi -“Insuperabile”

Dargen D'Amico – “Dove si balla”

Giusy Ferreri – “Miele”

