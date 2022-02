Sanremo 2022 e Covid-19: quanto costano i biglietti digitali

La 72a edizione del Festival di Sanremo 2022 è tornata in presenza, dopo l'ultima edizione piagata dal Covid-19. Nonostante quest'anno ci sia il pubblico, la vendita dei biglietti e la relativa consegna sono state completamente digitali. Scopriamo insieme quanto costano i biglietti per questa nuova edizione del Festival della Canzone Italiana.

Festival di Sanremo 2022: quanto sono costati i biglietti digitali

In occasione della 72a edizione del Festival di Sanremo 2022, sono stati messi in vendita circa 1.900 abbonamenti per platea e galleria. Ovviamente, non c'erano dubbi, sono andati tutti esauriti poco dopo la data in cui è stata aperta la possibilità di acquistarli.

La vendita è stata chiusa ufficialmente il 14 gennaio 2022. Nel caso fosse riaperta per i singoli biglietti prima del termine del Festival di Sanremo 2022, la data sarà pubblicata sul sito ufficiale della biglietteria.

Inoltre, causa Covid-19, quest'anno sia l'acquisto che la consegna dei biglietti sono stati completamente digitali. Ma qual'era il costo?

In merito agli abbonamenti quello in galleria costava 672 euro, mentre quello in platea 1.290 euro. Nessuno ha potuto quindi ritirarli di persona, ma sono tutti stati inviati nel formato digitale. Coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi un abbonamento sono stati raggiunti da una email entro 48, massimo 72 ore prima dell'evento con il link che permetteva di scaricare il biglietto necessario per partecipare a Sanremo 2022.

In ottemperanza a tutte le norme anti COvid-19, chi vuole accedere al Festival di Sanremo 2022 deve non solo essere dotato di biglietto regolare, ma anche di Green Pass rinforzato. Infine, come tutti hanno notato dalla prima serata andata in onda ieri, per poter assistere allo spettacolo è necessario indossare una mascherina FFP2.

Nonostante i contagi siano in costante aumento, almeno quest'anno il pubblico potrà partecipare di persona al Festival della Canzone Italiana. Ovviamente, essendo la musica protagonista di questo evento, è importante mettere in pratica alcuni consigli per sentire al meglio Sanremo 2022.