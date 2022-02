Sanremo 2022: come sentire al meglio il Festival della Canzone Italiana

Grande debutto per Sanremo 2022 che ha registrato risultati record. Gli spettatori che hanno assistito in diretta su Rai 1 la prima serata sono stati 10 milioni 911 mila. In pratica, il 54,7% di share. Come si sa, la grande protagonista è la canzone italiana e quindi per godere al meglio questo appuntamento annuale occorre avere un buon sistema audio. Ecco quindi alcuni segreti per sentire al meglio il Festival della Canzone Italiana. Vi stupirete della qualità del suono che uscirà dal vostro televisore.

Sanremo 2022: i consigli per sentire al meglio il Festival

Amadeus è partito alla grande dimostrandosi fin da subito a suo agio sul palco dell'Ariston. Grande aspettativa anche per Fiorello, ottimamente ricambiata dalla sua simpatia in perfetta sintonia con il presentatore. Spesso però non si può dire lo stesso per il nostro televisore che sembra non restituirci al meglio i suoni dell'orchestra e dei cantanti. In alcuni casi addirittura si ha la sensazione che l'audio sia impastato e difficile da ascoltare. Come goderci al massimo questo Sanremo 2022 e così sentirlo al meglio?

Grazie ad alcuni accorgimenti potrete cambiare notevolmente la qualità del suono del vostro televisore e assistere a Sanremo 2022 come mai lo avevate sentito prima.

La soluzione è una Soundbar TV

Purtroppo, dobbiamo ammetterlo, risolvere il problema modificando le impostazioni del televisore non è una buona soluzione. Il suono potrebbe migliorare di poco, ma ciò che fa da padrone è l'impianto audio che, anche nei nuovi apparecchi smart, non è dei migliori.

Ecco perché una normalissima Soundbar TV può dare la svolta risolvendo questo fastidioso problema. Non serve spendere molti soldi, ce ne sono di davvero economiche, e grazie alla spedizione Amazon garantita in un giorno, non perderai tempo e potrai da subito sentire al meglio il Festival di Sanremo 2022.

Partiamo da un pezzo forte in super sconto. Tra l'altro si tratta di una Amazon's Choice. Stiamo parlando della fantastica Sony HT-SF150 Soundbar 2 canali tua a soli 84,99 euro, invece di 150 euro. Un prodotto di estrema qualità capace di cambiare la tua esperienza visiva attraverso il suono che produce. Questa Soundbar TV compatta con tecnologia Bluetooth ha una potenza in uscita di 120W e grazie a S-Force PRO Front Surround offre un suono incredibile.

A un prezzo ancora più contenuto ecco un'altra Soundbar TV di buona qualità. Ascolta Sanremo 2022 con la fantastica Sharp HT-SB107 2.0 Mini Soundbar tua a soli 68,98 euro, invece di 99 euro. Potenza totale 90W, tecnologia Bluetooth e con HDMI, è la soluzione economica al tuo problema. Anche in questo caso puoi fare affidamento su un marchio con tanta esperienza nel settore.