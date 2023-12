SanDisk Ultra microSDXC da 128GB: la ricevete prima di Natale e costa solo 18€

Siete alla ricerca di una buona scheda microSD per aumentare lo spazio di memorizzazione dei vostri dispositivi mobile? Oggi potreste approfittare di una grande offerta Amazon riguardante la SanDisk Ultra microSDXC da 128GB + l’adattatore SD il cui prezzo di listino passa da 29,99 euro a soli 18 euro con uno sconto pari al 40%. Il prezzo finale è assolutamente vantaggioso, nonché uno dei più bassi di sempre per questo taglio di memoria e di pochissimi euro sopra il suo minimo storico.

SanDisk Ultra microSDXC da 128GB: -40% solo per oggi

Le schede SanDisk Ultra microSDHC sono compatibili con smartphone e tablet Android e consentono di riprendere e archiviare un numero incredibile di filmati e immagini in Full HD. Non manca, ovviamente, la possibilità di salvare brani musicali, film e tanti altri tipi di file che desiderate creare, salvare e condividere. La velocità di trasferimento fino a 120 MB/s consente di trasferire fino a 1000 foto al minuto.

Con classe A1, la scheda SanDisk Ultra microSD è ottimizzata per le app offrendo un avvio più rapido e alte prestazioni. Il tutto può essere gestito tramite l’applicazione SanDisk Memory Zone disponibile nel Google Play Store e utile per visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono e per creare copie di riserva archiviandole in un unico spazio. Potete inoltre trasferire automaticamente i file dal vostro dispositivo alla scheda di memoria per liberare spazio nella memoria interna.

Fatevi o fate un ottimo regalo di Natale e acquistate la splendida SanDisk Ultra microSDXC da 128GB disponibile solo per oggi a 18 euro con tanto di adattatore SD. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia solo con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.