SanDisk Ultra: microSD da 128GB a MENO di 20 EURO

Beneficiando di uno sconto del 34% ti porti a casa una microSD super veloce e con uno spazio di archiviazione enorme. SanDisk Ultra da 128GB a soli 19,66 euro, invece che 29,99 euro.

Potrai aumentare lo spazio sul tuo smartphone o tablet, per poter tenere foto, video o app, senza doverti preoccupare della memoria che si esaurisce. Oppure puoi usarla nel tuo drone, nella action cam o nella tua macchina fotografica, per archiviare i tuoi contenuti.

Una piccolissima spesa per avere lo spazio che ti serve e non dover cancellare niente.

SanDisk Ultra: trasferisce 1000 foto in un solo minuto

Due cose sono importanti in uno storage di archiviazione: lo spazio disponibile e la velocità di trasferimento. La microSD SanDisk Ultra le possiede entrambe. Avrai a disposizione ben 128GB da utilizzare, che sono un’enormità. Inoltre possiede una velocità di trasferimento fino a 120 MB/s che ti permetteranno, ad esempio, di spostare 1000 foto al minuto.

Questa scheda microSD è ottimizzata per le app e, grazie alla classe A1, offre un avvio più rapido e alte prestazioni. Inoltre la classe 10, di cui è dotata, permette la registrazione e la riproduzione di video full HD in modo estremamente fluido e veloce. Goditi i contenuti sulla tua Smart TV per un’esperienza eccezionale. In confezione troverai anche un adattatore SD.

SanDisk Ultra da 128GB a soli 19,66 euro, invece che 29,99 euro.

