SanDisk Ultra: microSD da 256GB a 28€ su Amazon

Se vuoi ampliare la memoria del tuo telefono o tablet Android che si sta per esaurire, allora ho trovato su Amazon l’offerta giusta per te. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la microSD SanDisk Ultra da 256GB a soli 28,29 euro, invece che 40,99 euro.

Non ci sono errori è proprio il prezzo che vedi. Grazie a questo ribasso del 31% puoi avere una microSD con uno spazio di archiviazione esagerato a un prezzo decisamente vantaggioso. Invece di eliminare i file dai tuoi dispositivi, con questa piccola spesa potrai tenere tutto senza sacrificare nulla. Godrai di ottime prestazioni e trasferimenti veloci.

SanDisk Ultra da 256GB: tanto spazio a un piccolo prezzo

SanDisk Ultra è perfetta per qualsiasi dispositivo. Potrai aumentare la memoria del tuo smartphone, del tuo tablet, di una videocamera, della Go Pro, di una macchina fotografica o di un Drone. In pratica tutto ciò che ha uno slot per una microSD è compatibile e quindi potrai fare un upgrade di ben 256GB di memoria.

Inoltre è dotata di classe A1 che ti consentirà d’installare le app direttamente sulla scheda riuscendo così ad avere ancora più spazio nei tuoi dispositivi. Ha una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s. In pratica potrai trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto. Per garantire la sicurezza dei tuoi dati è stata progettata per essere robusta. È resistente alle intemperie, ai raggiri X e ai campi elettromagnetici.

Non perdere questa straordinaria opportunità. Dovrai essere veloce perché è davvero uno sconto importante per un dispositivo utilissimo e dalle grandi prestazioni. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua SanDisk Ultra da 256GB a soli 28,29 euro, invece che 40,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora iscritto fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.