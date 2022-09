SanDisk: PenDrive da 128GB a prezzo SHOCK su Amazon (-66%)

Probabilmente sei rimasto anche tu a bocca aperta per questa offerta che sa tanto di errore prezzo. Beh poco importa se è un errore o un fuori tutto, l’importante è che sia tutto vero. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la PenDrive SanDisk da 128GB a soli 19,86 euro.

Una chiavetta USB molto bella, che si fa apprezzare per il design elegante. Ovviamente non è solo l’estetica quello che colpisce ma la possibilità di archiviare una marea di dati nei suoi 128Gb che avrai a disposizione, uniti alla velocità di trasferimento.

Un portento di prestazioni, il design accattivante e la robustezza granitica nel rivestimento di alluminio. Se poi consideri che oggi la puoi avere in offerta al 66% in meno, è davvero un affare da non perdere. Acquista subito la PenDrive da 128GB SanDisk a soli 19,86 euro.

PenDrive SanDisk: spazio di archiviazione infinito, velocità imbattibile

Vuoi vedere davvero cos’è la velocità di trasferimento dati? Allora prova la PenDrive SanDisk. Inserendola in una porta USB 3.0 ha una velocità di trasferimento dati di 150/MB al secondo, ovvero 15 volte superiore a una 2.0. In soldoni, vuol dire che riuscirai a trasferire un file di grande dimensioni, come ad esempio un film in 4K, in meno di 30 secondi.

Attraverso il software SanDisk SecureAccess potrai anche creare delle cartelle private all’interno della pennetta USB, con crittografia AES a 128 bit e password. Questo ti consentirà di proteggere i tuoi file da chiunque. Inoltre comprende il software RescuePro Deluxe (scaricabile) per il recupero dei file che magari hai cancellato per sbaglio.

È stata costruita con una custodia in metallo che la rende bella e soprattutto resistente alle cadute e agli urti. Non pensarci troppo, prima che il prezzo lieviti. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello la PenDrive SanDisk da 128GB a soli 19,86 euro.

