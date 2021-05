La gamma SanDisk Extreme propone memorie allo stato solido dalle prestazioni eccellenti, oggi è possibile trovare l’SSD portatile da 1TB in offerta su Amazon a 110€. Lo sconto del 21% porta il prodotto al prezzo più basso di sempre, con un risparmio effettivo di oltre 28 euro.

Disponibile nel taglio da 250GB, 500GB, 1TB, 2TB e 4TB, questo disco SSD offre dimensioni estremamente compatte, tanto da stare nel palmo di una mano. Un concentrato di potenza protetto da una scocca gommata e resistente agli urti, si connette a PC, tablet, smartphone, mirrorless e molto altro attraverso un semplice cavo USB-C. Attaccato ad uno dei 4 angoli c’è un pratico inserto in gomma che consente di agganciare l’SSD ovunque vogliamo, utilizzando un laccio o un moschettone.

All’interno della scocca è presente un disco in formato NVME da 1TB che offre una velocità di trasferimento dati fino a 520 MB/s, ideale per archiviare file di grosse dimensioni in poco tempo e conservarli in sicurezza.

Oggi il disco SanDisk Extreme SSD si trova in offerta su Amazon a 110€, con uno sconto del 21% raggiunge il prezzo più basso di sempre. Non manca la consegna entro 1-2 giorni lavorativi grazie alla spedizione espressa Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica