SanDisk Extreme: SSD da 2TB storage GIGANTE prezzo PICCOLISSIMO

Vorresti avere i file importanti sempre con te? Non ti piace cancellare i ricordi dei momenti che hai vissuto, anche se è passato tanto tempo? Allora hai certamente bisogno di un’SSD portatile. Oggi puoi usufruire di uno sconto del 48%, con le offerte esclusive Prime. Metti subito nel tuo carrello SanDisk Extreme da 2TB a 227.99 euro, invece che 439,99 euro.

Hai capito bene, oggi puoi risparmiare ben 212 euro sul prezzo originale. Avrai così tutto lo spazio che ti occorre per archiviare i file che desideri. Dalle foto, ai video, per passare alle cartelle piene di file o film e giochi. Non dovrai sacrificare niente, potrai tenere tutto. Nonostante le grandi dimensioni di storage, questo SSD ha delle piccole dimensioni effettive.

Non capita tutti i giorni di poter avere uno sconto così importante. E infatti questa offerta speciale sparirà domani a mezzanotte. Per cui vai subito su Amazon e acquista SanDisk Extreme da 2TB a 227.99 euro.

SanDisk Extreme: tanto spazio e super velocità

Sicuramente una delle cose che rendono SanDisk Extreme un vero portento è la rapidità di trasferimento. Infatti ha una velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e di scrittura fino a 1.000 mb/s. Una bomba pazzesca con cui potrai trasferire anche file enormi e video in 4K alla velocità della luce.

Il design è pratico e leggero, misura e pesa poco meno di uno smartphone di piccola taglia ma ha una resistenza incredibile. Proprio perché è pensato per essere portato sempre con te, ha un rivestimento in silicone e una resistenza di grado IP55 contro acqua, polvere e cadute accidentali.

Grazie al pratico moschettone posto all’estremità, potrai agganciarlo facilmente a uno zaino o una borsa e non dimenticarlo mai. Approfitta anche tu di questa offerta del prime day e metti subito nel tuo carrello SanDisk Extreme da 2TB a 227.99 euro, invece che 439,99 euro.

