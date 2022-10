SanDisk Extreme Pro: scheda MicroSD da 64GB a prezzo REGALO su Amazon

Una scheda MicroSD serve sempre, la puoi inserire nel tuo smartphone che magari ha una memoria limitata, oppure nella macchina fotografica, nella GoPro, nel drone o nel tablet. Insomma ogni dispositivo praticamente ne ha bisogno. Allora goditi questa offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello SanDisk Extreme Pro da 64GB a soli 14,99 euro, invece che 41,99 euro.

Questa MicroSD è adatta per ogni dispositivo e ha una velocità di trasferimento incredibile. Caricare i tuoi video, la musica o file di grande dimensioni sarà questione di secondi. È stata pensata per resistere anche in condizioni non ottimali, così da poterla portare sempre con te.

SanDisk Extreme Pro: tanto spazio alla velocità della luce

Con SanDisk Extreme Pro potrai dimenticarti delle lunghe attese nei caricamenti. Che siano centinaia di foto, video in 4K o cartelle piene di file pesanti, questa MicroSD eseguirà tutto il lavoro in modo estremamente veloce. Infatti ha una velocità di lettura fino a 170 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec.

Potrai installare anche le app del tuo smartphone o tablet sulla MicroSD e, grazie alla classe A2, ti garantirà alte prestazioni quando andrai ad aprirle, come se fossero installate sul dispositivo principale.

È stata studiata e progettata per durare a lungo e per essere trasportata. Per questo è stata testata per funzionare anche in condizioni estreme. Infatti è impermeabile e resistente agli urti e ai raggi X. Inoltre comprende il software RescuePro Deluxe (scaricabile) per recuperare i dati cancellati erroneamente.

