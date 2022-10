SanDisk: chiavetta USB da 128GB al 63% in MENO

Quando sei alla ricerca di uno storage di archiviazione devi pensare a tante cose, tra cui la compattezza, la rapidità di trasferimento e lo spazio di archiviazione. Oggi puoi avere tutte queste cose con uno sconto pazzesco del 63%. Vai su Amazon e metti nel tuo carrello la chiavetta USB SanDisk da 128GB a soli 21,46 euro, anziché 57.99 euro.

Siamo di fronte a uno sconto davvero eccezionale, che infatti dubito durerà ancora a lungo. Anche perché questa chiavetta USB ha tutte le caratteristiche di un ottimo prodotto. Garanzia di una marca leader nel settore che da molto tempo produce dispositivi di altissimo livello.

Fai presto perché come dicevo prima un prezzo del genere durerà pochissimo tempo. Quindi prima che sia tardi acquista la chiavetta USB SanDisk da 128GB a soli 21,46 euro.

Chiavetta USB SanDisk da 128GB: una marea di spazio in un piccolo dispositivo

La chiavetta USB SanDisk è progettata per resistere agli urti e alle cadute accidentali. Infatti presenta un corpo in metallo, compatto e robusto, dal design elegante. Potrai portarla sempre con te e i tuo file saranno al sicuro. Inoltre grazie alla pratica asola sull’estremità, la potrai anche agganciare a un portachiavi.

Prestazioni eccellenti che garantiscono un trasferimento dei fila veloce e sicuro, fino a 150 MB/s con lo standard USB 3.0. Può trasferire un file di grande dimensioni o un video in alta risoluzione, come film o serie TV, in appena 30 secondi. In più, grazie al software SandDisk SecureAccess, scaricabile, potrai creare una cartella privata all’interno della chiavetta e proteggere i tuoi file importanti impostando una password.

Non farti sfuggire questa incredibile occasione. Corri su Amazon, prima che le unità disponibili si esauriscano, e metti nel tuo carrello la chiavetta USB SanDisk da 128GB a soli 21,46 euro, anziché 57.99 euro.

