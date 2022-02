San Valentino LAST MINUTE: 5 regali tech pazzeschi a meno di 50€

C'è ancora tempo per i regali di San Valentino, ma il tempo è quasi scaduto. Dai un'occhiata a queste 5 occasioni tech dell'ultimo secondo, tutte a meno di 50€ su Amazon e con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

San Valentino: ottimi regali tech a meno di 50€

Una breve carrellata di dispositivi, tutti di ottima qualità, per sorprendere il partner con un pensiero utile, bello e super tecnologico. Dai un'occhiata ai tuoi preferiti, completa l'ordine al volo: solo così potrai riceverlo in tempo per il 14 febbraio.

Il primo prodotto, il più interessante in assoluto, è il potentissimo Fire TV Stick. Un dispositivo geniale, che rende smart qualsiasi schermo o TV. Basta un ingresso HDMI e il gioco è fatto. In pochi secondi completi la configurazione e hai un mondo di possibilità a disposizione: applicazioni, giochi, contenuti in streaming e on demand dalle tue app preferite (come Netflix, DAZN, Disney+, Discovery+ e non solo). Con il pratico telecomando in dotazione, puoi interagire facilmente con l'assistente vocale Alexa. Con gli sconti del momento, adesso lo prendi a 24,99€ appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il secondo prodotto è un un bellissimo paio di cuffioni wireless di JBL. Super comodi da utilizzare, risultano un pratico prodotto 4 in 1. Perché? Semplice:

li utilizzi per ascoltare la tua musica preferita con ottimi bassi; grazie al microfono in dotazione puoi sfruttarlo per parlare al telefono; la connessione mulipoint ti consente di effettuare la connessione multipla a più device e passare da uno all'altro in un attimo; puoi sfruttarli per interagire con il tuo assistente vocale preferito (come Siri o Google Home).

Un werable bellissimo e di ottima qualità, che adesso prendi con il 42% di sconto e lo porti a casa a 28€ circa soltanto.

Il terzo regalo tech per San Valentino è l'irresistibile smart speaker Echo Dot di quarta generazione. Un bellissimo oggetto d'arredo intelligente, che mette il potenziale di Alexa a tuo servizio, a portata di voce. Chiedile qualsiasi cosa ti serva, dalle informazioni, alle notizie, passando per musica promemoria e timer. Naturalmente, è un perfetto alleato per gestire la casa smart. Un regalo che ti permetterà di andare a colpo sicuro, investendo pochissimo: completa rapidamente l'rodine e prendilo a 34€ circa appena.

Il quarto gadget è un bellissimo diffusore di aromi tutto smart, con supporto addirittura all'attivazione tramite assistente vocale Google Home oppure Alexa. Lo gestisci con la voce oppure tramite applicazione per smartphone e diventa il perfetto complemento per la casa intelligente.

Bellissimo sotto il profilo estetico, è senz'altro il miglior modo per garantirti un profumo in casa costante, grazie a poche gocce di olio essenziale, che si espanderanno in modo uniforme in tutto l'ambiente. Bastano 42€ circa appena per portarlo a casa ed è subito atmosfera perfetta.

Per finire, un bellissimo paio di auricolari true wireless, perfetti per ascoltare musica, parlare al telefono oppure fantastiche sessioni di gaming. Bellissimi esteticamente e curati in estremo dettaglio, sono dotati della tecnologia Bluetooth 5.2 ed è proprio questo a garantire latenza praticamente pari a zero. Audio sempre perfetto anche in caso di conversazioni grazie alla presenza di ben 4 microfoni. Con lo sconto del 20%, li porti a casa a 28€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne.

Visto? C'è ancora tempo per un ottimo regalo tech di San Valentino. Tutte queste proposte le trovi su Amazon con spedizioni rapida e gratis, garantite in tempo dai servizi Prime. Sii veloce a ordinare però, il tempo utile è quasi scaduto.