Il rendering del Samsung W22 5G è appena trapelato online e mostra un design simile a quello del Galaxy Z Fold3. Sta arrivando un nuovo foldable sul mercato? Più o meno.

Samsung W22 5G: cosa sappiamo al momento?

Samsung si è presa l'incarico di rendere mainstream gli smartphone pieghevoli e ha già lanciato diversi modelli nei mercati internazionali. Gli ultimi dispositivi del colosso sudcoreano con schermi pieghevoli sono il Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Ora, un imminente foldable del marchio coreano, soprannominato Samsung W22 5G, esclusivo per il mercato cinese, è trapelato online. Come indica il nome, il dispositivo sarà presentato come un successore del W21 5G lanciato lo scorso anno.

Si dice che il nuovo modello W22 5G sia basato sull'attuale Z Fold3, ma si prevede che il terminale avrà un design leggermente modificato e addirittura dimensioni diverse. Anche il suo predecessore, il W21 5G, aveva un'estetica simile a quella del pieghevole Z Fold2.

Dall'immagine trapelata, è evidente che il gadget esclusivo per la Cina sarà dotato di una tecnologia UDC (under-display camera) e di un nuovo sfondo. Al momento non si sa molto di questo prodotto. Inoltre, non è noto se il dispositivo verrà fornito con il supporto per lo stilo S-Pen.

Il Samsung W21 5G lanciato in Cina lo scorso anno aveva un prezzo del 50% più elevato rispetto alla versione internazionale del Galaxy Z Fold 2, quindi c'è la possibilità che il prossimo flagship con pannelli pieghevoli possa avere un prezzo più alto di quello del Fold next-gen 2021.

Dato che una prima immagine del telefono è già trapelata in rete, ci aspettiamo di ottenere maggiori dettagli sul suddetto terminale nei prossimi giorni o settimane. Sarà curioso capire a quanto piazzare l'azienda questo articolo. Non di meno, supponiamo che diventi ufficiale entro la fine dell'anno corrente.

