Samsung prevede di lanciare il suo sensore per fotocamera da 576 MP nel giro di quattro anni; questo è quanto si evince da un recente report trapelato online.

Samsung: il super sensore è in sviluppo

L'OEM sudcoreano è stata la prima azienda al mondo a lanciare una sensore da 108 megapixel. In merito a ciò, il colosso sudcoreano ha presentato la scorsa settimana il primo ISOCELL HP1 al mondo per dispositivi mobili da 200 megapixel.

Ora, la società sta lavorando su un altro ambizioso prodotto della gamma; nel giro dei prossimi anni vedremo un ISOCELL super performante e mai visto prima.

Durante una presentazione tenutasi al SEMI Europe Summit, Haechang Lee, Senior VP Automotive Sensor di Samsung Electronics, ha rivelato che la compagnia prevede di lanciare il suo chip per fotocamere da 576 megapixel nel 2025. L'indiscrezione è stata individuata da Image Sensors World.

Inoltre, sembra che il sensore della fotocamera da 576 MP non sia stato sviluppato per gli smartphone, ma che la società lo voglia utilizzare per le automobili. Altresì, potrebbe essere utilizzato anche in droni e apparecchiature mediche, ma il suo scopo principale come camera fotografica per telefoni non sembra essere una priorità.

L'anno scorso, quando Samsung ha confermato che sta lavorando su un sensore per fotocamera da 600 MP, Yongin Park, vicepresidente esecutivo di Samsung's Sensor Business, ha parlato della volontà dell'azienda di andare oltre i 500 megapixel, vale a dire, oltre la capacità dell'occhio umano.

Alcuni mesi fa, è stato riportato che Samsung stesse sviluppando un sensore per fotocamera da 600 megapixel con pixel da 0,8 µm ed è grande 1/.0,57″.

Notiamo che la compagnia asiatica sta ampliando le categorie di utilizzo dei sensori della fotocamera dagli smartphone. Ora sta pianificando di fornire sensori per telecamere per diverse categorie, inclusi veicoli autonomi (AV), droni e dispositivi IoT (Internet of Things).

Samsung

Elettronica