Samsung vuole che i suoi dipendenti imparino il coding

Samsung Electronics ora richiede a tutti i dipendenti di livello base di prendere lezioni di coding. Di fatto, l'azienda ha aggiunto un altro corso di formazione al suo portafoglio per i nuovi dipendenti. Secondo fonti del settore citate da PulseNews, dalla metà del 2021, ogni nuova entry-level è ora tenuta a seguire un corso di programmazione informatica.

Perché Samsung fa studiare programmazione ai suoi dipendenti?

Questo nuovo requisito si applica ai dipendenti di livello base in diversi settori, indipendentemente dal fatto che Samsung li abbia assunti per i dipartimenti finanziari o di marketing. Ogni dipendente è ora tenuto a seguire lezioni di programmazione informatica per un periodo di sei settimane.

La compagnia vuole che tutti abbiano il potenziale per risolvere i problemi

I nuovi corsi obbligatori di codifica sono stati apparentemente inclusi nei programmi per i dipendenti di Samsung su richiesta del CEO di Device Solutions, Kyung Kye-hyun. L'idea è quella di consentire ai lavoratori di pensare oltre le proprie mansioni e, potenzialmente, diventare risolutori di problemi nel segmento software.

Il periodo di formazione di sei settimane copre linguaggi di programmazione come Python e Java. Inoltre, la società offre anche corsi di programmazione di livello superiore ai dipendenti che occupano posizioni come “ingegneri del software” all'interno dell'azienda..

Oltre a questi nuovi corsi, si legge che la società sta offrndo formazione ai dipendenti in altri campi, dalla sicurezza sul lavoro alla gestione aziendale. E, naturalmente, l'azienda gestisce il programma SSAFY (Samsung Software Academy for Youth) dal 2018, offrendo a 1.000 studenti (ogni anno) la possibilità di iscriversi a un corso di sviluppo software di 12 mesi.